北中米ワールドカップを戦う日本代表は現地時間20日(日本時間21日)、エスタディオモンテレイでチュニジア代表と対戦する。現地時間20日22時(日本時間21日13時)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、初戦オランダ戦(△)から4人を変更。DF板倉滉、DF冨安健洋、MF伊東純也、MF田中碧が今大会初先発となった。システムは3-4-2-1でGKは鈴木彩艶。3バックは左からDF伊藤洋輝、板倉、冨安が並ぶ。ダブルボランチは田