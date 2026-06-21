＝LOVEが6月20日と21日にわたってMUFGスタジアム（国立競技場）で単独公演『＝LOVE STADIUM LIVE「Beyond “KYUN”♡」』を開催中だ。2017年のデビューから約9年。指原莉乃プロデュースのアイドルグループとしてスタートした彼女たちは、ホール、アリーナ、スタジアム級の会場を経て、ついに国立競技場へとたどり着いたことになる。 （関連：【写真あり】スタジアムをも掌握！バラ