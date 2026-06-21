卓球の国際大会「WTTコンテンダーリュブリャナ」がスロベニア・リュブリャナで行われており、連日熱戦が繰り広げられている。大会も終盤戦に差し掛かっており、優勝争いの行方が焦点となっている。そうした中、今大会では男女の有力選手たちがシングルスで上位に勝ち上がっており、その戦いぶりに注目が集まっている。 ■ダブルスで日本勢がアベック優勝 スロベニアで行われている今回のWTTシリーズでは、日本勢が