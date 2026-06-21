お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が21日、TBSの情報番組「上田晋也のサンデーQ」（日曜前11・35）に出演。アイス製造6社がカルテルの疑いで立ち入り検査を受けたことについて言及した。市販用アイスクリームの価格を巡ってカルテルを結んだ疑いがあるとして公正取引委員会は16日、独禁法違反（不当な取引制限）の疑いで、明治、森永乳業、ロッテ、江崎グリコ、森永製菓、赤城乳業の製造大手6社に立ち入り検