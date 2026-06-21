◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦で日本代表（FIFAランク18位）は20日（日本時間21日）、チュニジア（同45位）と対戦する。日本代表の先発メンバーが発表され、前回オランダ戦から4人変更。DF板倉、DF冨安、MF伊東、MF田中が先発起用された。試合前にはモンテレイ競技場の上空をヘリコプターが旋回した。機体に記された文字からメ