プロ野球・巨人は21日、甲斐拓也選手を1軍登録、リチャード選手とウィットリー投手の登録を抹消しました。甲斐選手は今季は2軍からスタートとなり、ここまでファームで24試合で打率.206となっています。これで1軍捕手は甲斐選手、小林誠司選手、大城卓三選手、岸田行倫選手の4人体制になりました。抹消されたリチャード選手は左小指の骨折から復帰し12日に1軍登録。ここまで3試合の出場で8打数1安打1打点、打率.125としています。