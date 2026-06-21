「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」の日本vsチュニジア戦が、日本時間の21日午後1時に試合開始される。注目のステーティングメンバーが発表され、オランダ戦から4人が代わる布陣となった。【写真】真剣な竹内涼真と対照的！チュニジア戦直前の現地での槙野地上波で生放送する日本テレビでは、本田圭佑が「結果的にこれで勝てたらすごいこと「本当に優勝を目指す上を目指す戦い方をしている」と分析。さらに「ネガティブな