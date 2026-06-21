モロッコの王立りん鉱石公社の工場を視察する鈴木農相（右手前）＝20日、モロッコのジョルフ・ラスファール（農水省提供）鈴木憲和農相はモロッコで肥料製造などを手がける王立りん鉱石公社を日本時間20日に訪問し、農産品に使う肥料の原料となる「リン酸アンモニウム（りん安）」の安定供給を要請した。農林水産省が21日発表した。りん安は中東情勢の混乱から価格の上昇が顕著になっている。農水省によると、モロッコはりん安