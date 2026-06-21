◇MLB ブルージェイズ8-6カブス(日本時間21日、リグリー・フィールド)ブルージェイズの岡本和真選手が第16号3ランホームランを放ち勝利に貢献しました。敵地でカブス戦に「5番・サード」でスタメン出場した岡本選手。ブルージェイズは3-5と2点ビハインドの8回、カーク選手とゲレーロJr.選手のタイムリーで同点に追いつくと1アウト1塁2塁で岡本選手に打席がまわると2ボール1ストライクからの4球目、高めのストレートをとらえて、レ