サッカーFIFAワールドカップのチュニジア戦を前に、「サッカー神社」として知られる愛知県日進市の足王社(あしおうしゃ)には多くのサポーターが訪れ、日本代表の必勝を祈願しています。日進市にある白山宮の足王社は、足腰の神様「足名椎神」が祀られていることからサッカー神社とも呼ばれています。21日も日本代表のユニホームを着たサポーターらが朝から参拝に訪れ