7人組アイドルグループ「煌めき☆アンフォレント」公式Xは21日、「この度、煌めき☆アンフォレント公式アカウントにおいて不適切な投稿が行われ、一部の皆様にご不快な思いとご心配をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。公式アカウントは20日に、ライブ中に男性ファンたちが「危ないよ！」と自制を繰り返し促されながらも、ステージ周辺をダッシュして踊る様子を収めた動画とともに「ヲタクの皆さん、