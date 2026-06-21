北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第２戦の日本―チュニジア戦（メキシコ・モンテレイ、２０日＝日本時間２１日）を前に、チュニジアメディアが?番狂わせ?を期待している。チュニジアは初戦のスウェーデン戦で１―５と大敗。この日の日本戦で敗れれば、決勝トーナメント進出は厳しくなる。初戦後にラムシ監督を電撃解任してルナール新監督を招へいし、立て直しを図っている。チュニジア紙「ラ・プレス」は「チュニジア代表チームがＷ