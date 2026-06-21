ドジャースで先発ローテーションの一角を担うタイラー・グラスノー投手（３２）の復帰が暗礁に乗り上げている。グラスノーは５月６日（日本時間７日）のヒューストン・アストロズ戦で、２回の投球練習中に腰痛を訴えて緊急降板。２日後に１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入り、６月６日（同７日）には６０日間のＩＬへと移行している。現在はリハビリ中だが、地元紙「デイリー・ブリーズ」は２０日（同２１日）、右腕の近況を