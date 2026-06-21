ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「令和の虎」二代目主宰の林尚弘氏が２１日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「林尚弘のお茶んねる」を更新し、２６年をもって、令和の虎出演やＳＮＳ引退を表明したトリアイナ会長の三浦哲郎氏に言及した。林氏は「なかなか衝撃を受けております。いろんな虎が引退したり出られなくなったりとかあったが、格別の思いというかショックというか悲しいですね」と切り出した。「僕がいろんな相談をすると返しが