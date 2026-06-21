ワールドカップ北中米大会ワールドカップ（W杯）北中米大会を戦うサッカー日本代表は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでF組第2節チュニジア戦に臨む。第1節オランダ戦から4人変更した先発メンバーが発表されると、オランダ戦で負傷交代した久保建英に加えて、ベンチにも不在だった名前に心配の声があがっている。日本はDFに板倉、冨安、伊藤を起用。ワントップは上田が2戦連続で先発を務める。中盤では堂安、中村、