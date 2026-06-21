サッカーW杯サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は20日（日本時間21日）、F組第2節オランダ―スウェーデン戦が行われ、オランダが5-1で勝利した。日本と同組の2チームの対戦。初戦で日本と引き分けたオランダは1勝1分、スウェーデンは1勝1敗となった。日本の順位にも影響が出ると考えたネット上のファンからは悲鳴が上がっている。欧州勢同士の一戦。前半5分、オランダはカウンターから、グラウンダーのクロスに合わせ