ワールドカップ北中米大会ワールドカップ（W杯）北中米大会を戦うサッカー日本代表は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでF組第2節チュニジア戦に臨む。現地入りした、サッカー通で知られる元日向坂46で俳優の影山優佳が、スタジアムで見た光景に感激。ファンから反響が寄せられている。決戦の舞台は絶景だった。試合会場となるエスタディオ・モンテレイ。澄み切った青空の下、スタジアムの奥には巨大な山がそびえ立