「M-1グランプリ2016」王者のお笑いコンビ「銀シャリ」の鰻和弘が20日にInstagramを更新。資格取得を報告すると、ファンから祝福が相次いだ。【写真】M-1王者突然の" イケオジ化"鰻が「航空特殊無線技士になりました」と投稿したのは免許証を写した写真。投稿の中で彼は「無線従事者です。【じゅうじしゃ】って響きがカッコよく、言いたくなります。これで小型飛行機に1人で乗る資格を得ました。いよいよです」とコメント。