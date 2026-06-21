タレントのホラン千秋が21日にInstagramを更新。髪色を変えてイメチェンした近影を披露すると、ファンから「かわいい〜」「美しすぎる」といった反響が寄せられた。【別カット】ホラン千秋、黒髪で弾ける笑顔ホランが「夏の間は黒で過ごします」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、金髪から黒髪へチェンジした彼女が弾ける笑顔で佇む姿が収められている。彼女の投稿にファンからは「なんでも似合って羨ましい」「