キングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳ（７月２５日、アスコット競馬場・芝２３９０メートル）と同じ舞台で行われる前哨戦、ハードウィックＳ・Ｇ２が６月２０日、１２頭立てで行われた。結果に伴い、欧州のブックメーカーのオッズに変化が現れた。ゴール前で短頭差かわされ、２着だったカルパナ（牝５歳、英国・アンドリュー・ボールディング厩舎、父スタディオブマン）。ウィリアムヒルでレース前は９倍で４番人気だった