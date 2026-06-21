気象庁が5月末から運用を始めた新しい防災気象情報は、災害にあう可能性が高い住人が避難の判断をしやすくする工夫がしてあります。それは、警報の名前の前に「レベル」がついていることです。この「レベル」は、とるべき避難行動とリンクしています。今回は、「避難行動」について説明します。 レベル、警報、避難行動の関係 レベル、警報、そして避難行動の関係は ■レベル5 特別警報 緊急安全確保 ■レベル4