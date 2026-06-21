日本テレビ系列の解説を務めたチュニジア戦でサッカー日本代表は現地時間6月20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイで行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループFの第2戦でチュニジア代表と対戦する。日本で地上波生中継した日本テレビ系列で解説を務めた元日本代表MF本田圭佑は、日本代表のスタメンについて「これで勝てたら凄い」と印象を語った。初戦のオランダ戦を2-2で引き分けた日本代表。そこから4人を変更