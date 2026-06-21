メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県各務原市の水族館「アクア・トトぎふ」でカルガモの赤ちゃんが誕生し、愛らしい姿を見せています。 小さな体を一生懸命動かしながら、お母さんの後を追いかけるカルガモの赤ちゃん。 「アクア・トトぎふ」では、13日に3羽のひなが生まれました。 そのうち1羽は死んでしまいましたが、2羽のひなはすくすくと成長し、訪れた人を楽しませています。 （小学5年）「とてもかわいく