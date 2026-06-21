ゴルフの元世界ランク１位の宮里藍さんが２０日までに自身のインスタグラムを更新。４１歳の誕生日を迎えたことを報告した。「無事に４１歳になりました！笑」と１９日に誕生日を迎えたことを報告。「お友達のお家に遊びに行かせてもらっていて」と書き出し「まさかのお祝いでケーキ出てきました笑」と友人宅でサプライズを受けたと明かした。「そんな幕開けの誕生日ですが、今朝はちゃんと朝イチの筋トレに行き笑、夜は家族で