Ｊ２ジュビロ磐田は２１日、今季の百年構想リーグをもって現役を引退した元磐田の小川大貴氏が、フットボール本部の強化担当兼スカウトに就任すると発表した。小川氏は磐田の下部組織出身で、明大を経て２０１４年に磐田でプロキャリアをスタートさせた。２０２４年に期限付き移籍で千葉へ加入するまでクラブ一筋でプレーし、公式戦１９４試合に出場した。２０２５年に松本へ完全移籍し、今季のＪリーグ百年構想リーグ終了をも