セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2026年7月3日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『トイ・ストーリー５』LLぬいぐるみを紹介します☆ セガプライズ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー５』LLぬいぐるみ“ウッディ”・“ジェシー” 登場時期：2026年7月3日より順次サイズ：全長約20×20×35cm投入店舗：全国のゲームセンターなど セガプ