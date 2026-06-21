接客業に従事するAさんは、毎日、理不尽な要求を繰り返す客への対応に精神をすり減らしていた。人格否定や長時間に及ぶ拘束、さらにはSNSへの顔写真投稿を盾にした脅しを受けても、店長からは「穏便に済ませて」と言われるばかり。 【画像】スーパーマーケットのクレーマー対策が物議 そんなAさんはある日、テレビのニュース番組で「カスハラ対策の義務化」という言葉を知る。するとAさんは