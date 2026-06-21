セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2026年7月3日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『トイ・ストーリー５』プラチナムザッカビッグバケットを紹介します☆ セガプライズ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー５』プラチナムザッカビッグバケット 登場時期：2026年7月3日より順次サイズ：全長約41×35×35cm種類：全2種類（集合、バズ・ライトイヤー