オンラインイラスト教室を運営するアタム（東京都港区）が、全国の男女500人を対象とした「漫画を読んで勉強になったことに関する意識調査」を行い、結果をランキング形式で紹介しています。【意外】500人が選んだ“勉強になる”おすすめ「漫画」1〜5位は？結果が面白い！調査は、5月29日に娯楽漫画と学習漫画の両方を対象にインターネットで実施。回答者の割合は女性353人、男性147人で、年代は10代が1.4％、20代が17.8％、