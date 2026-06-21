セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2026年7月3日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『トイ・ストーリー５』ACT/CUT+を紹介します☆ セガプライズ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー５』ACT/CUT+“ウッディ”・“ジェシー” 登場時期：2026年7月3日より順次種類：全2種（ウッディ、ジェシー）投入店舗：全国のゲームセンターなど セガプラ