多くの国家首脳が参加する国際行事ではだれがどの席に座るのかにも国際的関心が集まる。15〜17日にフランスのエビアンで開かれた主要7カ国首脳会議（G7サミット）の時も16日の公式夕食会の座席配置が話題だった。韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領はこの夕食会場でトランプ米大統領の隣に座った。オ・ヒョンジュ国家安保室第3次長は席配置について「主催国（フランス）の意思によるもの」と説明した。だが李大統領が夕食会直後