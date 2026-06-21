巨人に新加入した小笠原慎之介投手（28）が21日、東京ドームで加入後初となるブルペン投球を行った。捕手を座らせて30球を投じた。トラックマンでデータも計測しながら8割程度の力で投げ「東京ドームでちょっと気分も高揚しているので、いつもの数値よりはよかったのかなと思います。ボール自体のグリップ力が全然違うので、基本的には全球種確認した」と振り返った。今後の予定については、投手コーチらと話し合いながら決