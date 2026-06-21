セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2026年7月3日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『トイ・ストーリー』シリコンポーチを紹介します☆ セガプライズ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』シリコンポーチ 登場時期：2026年7月3日より順次サイズ：全長約7×3×5cm種類：全7種（ウッディ、バズ・ライトイヤー、ジェシー、ブルズアイ、レックス、エ