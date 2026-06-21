◇インターリーグドジャース―オリオールズ（2026年6月20日ロサンゼルス）ドジャース・山本由伸投手（27）が20日（日本時間21日）、本拠地でオリオールズ戦に先発。5回まで6安打3失点と苦しんだ。試合前の時点で7勝4敗、防御率2.52をマークしている山本は、今季14試合目の登板。前回登板の13日ホワイトソックス戦では8回まで無安打無得点に封じるなど自身4連勝中で迎えたマウンドだったが、序盤から失点した。2回先頭