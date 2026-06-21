「EXILETHESECOND」が、静岡エコパアリーナで2年ぶり4度目となる全国アリーナツアーの初日を迎えた。初披露となった新曲「SAMEOLD」など全28曲を8000人の前で披露した。オープニングで5人がそれぞれド派手に登場しライブがスタート。「アカシア」では女性ダンサーを引き連れ大人の色気を表現。ライブの定番曲として知られる「GoingCrazy」では観客たちが総立ちとなり、この日一番の盛り上がりを見せた。所属事務所LD