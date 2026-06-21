女優の永野芽郁（26）が21日、約3カ月ぶりに自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。永野はこの日、フォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE」を発売。撮影でのオフショットなどを公開し、「メイトのみなさんいつも本当にありがとう」とファンへの感謝を記した。フォロワーからは「可愛すぎる」「元気そうでよかった！」「可愛いめいちゃん沢山見れて幸せです」などの声が寄せられていた。