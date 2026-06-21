元TOKIOの松岡昌宏（49）が21日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。旅先で髪を切ったことを明かす場面があった。5月30日に主演舞台「はがきの王様」が大千秋楽を迎えた松岡。その後、当初予定していた2拠点生活緒送る函館での滞在を変更し、9日から15日まで新幹線で、名古屋、京都、下関、博多と移動し、盛りだくさんの旅を満喫したという。そんな中、9日は結婚したばかりの妹夫妻との初対面を明か