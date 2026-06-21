札幌市で開かれた党会合であいさつする自民党の鈴木幹事長＝21日午前自民党の鈴木俊一幹事長は21日、札幌市の党会合で、7月17日までの今国会会期について延長しない意向を示した。「延長することなしに、会期内にさまざまな課題をしっかりと前に進めたい」と述べた。皇族数確保に向けた皇室典範改正に関し「今国会でぜひ仕上げなければならない」と強調した。日本維新の会との連立政権合意に明記した衆院議員定数削減法案や「