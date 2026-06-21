第2子誕生を発表したドジャースの大谷翔平選手が、早くも復帰。20日（日本時間21日）のボルチモア・オリオールズ戦との試合に先発出場している。大谷選手は19日（日本時間20日）の試合を妻・真美子さんの出産のため欠場。その後、第2子の誕生をSNSで報告すると、早速チームに合流し、オリオールズ戦に1番指名打者で先発出場した。大谷は、第1打席で初球からバットを振っていきますが、打ち上げてしまいショートフライ。第2子誕生を