『犬が大好きな人』の特徴５選 犬が好きな人には、ある共通点が見られることも多いです。まずは、犬好きな人によくみられる特徴を見ていきましょう。 1.表情や空気の変化に敏感 犬好きな人は、会話の相手や周囲の様子を見て、「ちょっと元気ない？」「なんとなく不安そうかも」など、小さな変化によく気づく人が多い傾向にあります。 犬は言葉を話せないため、飼い主は表情や仕草、行動から気持ちを読み取ろうとす