オーストラリア競争・消費者委員会（ACCC）は、オーストラリアの各航空会社が運賃を引き上げ、供給座席数を削減していることを明らかにした。燃料価格の高騰を受けたもので、6月初旬の価格は2月中旬と比較し、40％以上上昇した。カンタスグループとヴァージン・オーストラリアは一部をヘッジしていたものの、規模の小さいレックス航空はヘッジを行っていなかったという。カンタスグループとヴァージン・オーストラリアでは、国内線