トッテナム・ホットスパー（スパーズ）が、ニューカッスルに所属するイタリア代表MFサンドロ・トナーリの獲得に向けて、最初の正式なオファーを提示。しかし、ニューカッスルに拒否されたようだ。20日、イギリスメディア『BBC』が報じた。2年連続17位の危機的状況からの脱却へ、今夏の移籍市場では素早い動きを見せているスパーズ。リヴァプールからスコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソンを、ボーンマスからアルゼン