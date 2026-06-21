20日、FIFAワールドカップ2026のグループF・第2節でチュニジア代表vs日本代表が行われる。3大会連続、7回目のW杯出場を果たしたチュニジア代表は初戦でスウェーデン代表に1−5で大敗。この結果を受け、サブリ・ラムーシ監督が解任され、エルヴェ・ルナール監督が招へいされた。そうした中で迎えた日本代表戦のスターティングメンバーには、エリス・スキリ（フランクフルト／ドイツ）やハンニバル・メイブリ（バーンリー／イ