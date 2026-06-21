森保一監督が率いる日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節（Ｆ組）で、チュニジア代表とエスタディオ・モンテレイで戦う。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。日本のスタメンは以下のとおり。GK１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）DF４ 板倉滉（アヤックス／オランダ）（C）21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）MF／FW７ 田中碧（リーズ／