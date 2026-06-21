FIFAワールドカップ2026・グループF第2節チュニジア代表戦に臨む日本代表のスターティングメンバーが発表された。初戦のオランダ代表戦からの変更は4枚。DFラインは渡辺剛と谷口彰悟に代わり、冨安健洋とキャプテンの板倉滉が先発出場。また、オランダ戦で負傷した久保建英に代わり伊東純也、前田大然と代わって田中碧が起用され、中盤は佐野海舟と田中、伊東と鎌田大地のシャドーが予想される。久保だけでなく、チュニジア戦