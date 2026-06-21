愛知県碧南市の碧南海浜水族館では、サッカーFIFAワールドカップに出場する各国を応援する企画展が行われています。碧南海浜水族館で行われている企画展「ワールドカップ水族館」では、日本代表と対戦国のユニフォームの色にちなんだ魚が展示されています。サムライブルーのような鮮やかな青の魚は「ルリスズメダイ」で、体長5cmほどと小柄ながらも縄張りに入った大型の魚にも立ち向かう果敢