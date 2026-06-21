本田節への期待は高まるばかりだ。前回のカタール大会に続き、北中米ワールドカップでも日本戦の解説を務めている本田圭佑が６月21日、SNSを更新。森保ジャパンのグループステージ２戦目、チュニジア戦を前に決戦の地である「モンテレイ・スタジアムに到着しました」と報告した。水色のネクタイ、黒いスーツでバシッと決め、黒いサングラスを着用。存在感抜群のレジェンドはファンに囲まれており、大歓迎ぶりが窺える。