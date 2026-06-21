ドラマや映画で活躍する20代の男性俳優たち。実際の身長を知って、印象が変わったという人も多いようです。All About ニュース編集部は6月2日、全国10〜60代の男女300人を対象に「20代男性俳優×身長」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「身長を知って驚いた20代男性俳優」ランキングを紹介します！【9位までの全ランキング結果を見る】2位：目黒蓮（Snow Man）・185cm／53票2位にランクインしたのは、「Sno