俳優の平愛梨さんは6月20日、自身のInstagramを更新。ワールドカップの応援で現地にいることを報告しました。【写真】平愛梨、「最高の景色を見に来ました」「最高の景色を見に来ました」平さんは「最高の景色を見に来ました」と英語でつづり、1枚の写真を投稿。5大会連続でワールドカップに臨む、夫でFC東京の長友佑都選手の応援に来ていることを報告し、ワールドカップ2026の白いキャップ帽をかぶったアップショットを披露してい