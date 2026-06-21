２０日に神戸市のマンションの一室で冷凍庫から損壊された男性の遺体が見つかりました。 【写真を見る】あす司法解剖へ…神戸のマンション一室で冷凍庫から「損壊された男性遺体」死体損壊などの容疑を視野に捜査 警察は２２日に司法解剖を行い、男性が死亡した経緯を調べるとともに、死体損壊などの容疑を視野に捜査しています。 ２０日午後０時半前、神戸市中央区中山手通のマンションの一室で、安否確認のために訪れた警察官